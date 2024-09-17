Верховна Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

17 вересня 2024, 16:41
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Ярослав Железняк

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №12023. Він стосується змін до порядку проходження військової служби за контрактом для іноземців та осіб без громадянства.

За відповідне рішення проголосували 278 депутатів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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В Україні створять Центр рекрутингу іноземців

Основна мета законопроєкту – створення Центру рекрутингу іноземців.

Зазначається, що положення про Центр рекрутингу, який буде відповідати за приймання іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

У Центрі передбачається проведення спеціальних перевірок іноземців, що включатимуть:

  1. Перевірку законності перебування на території України.
  2. Вивчення фактів притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.
  3. Оцінку можливих зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав.
  4. Інші фактори, що можуть перешкоджати прийняттю на службу за контрактом.