Центр, Салтівка і райони ХТЗ: що відомо про новий смертоносний обстріл біля лікарні у Харкові

19 квітня 2022 , 16:19
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Російські окупанти на Харківщині б'ють із реактивних систем залпового вогню. Вони вражають виключно цивільні житлові райони Харкова.

Про обстріли та їхню інтенсивність розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону. Про це інформує 24 канал. 

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За його словами, агресор знову вдарив по центру міста, де розташована лікарня. На жаль, є постраждалі та загиблі. 

Також окупанти знову обстріляли район Салтівка та райони ХТЗ. Вони гатять навіть по дитячих майданчиках. 

Так росіяни намагаються тероризувати мирне цивільне населення,
– пояснив Синєгубов. 

Інтенсивність обстрілів на Харківщині

Як зазначив глава ОВА, обстріли у Харкові за інтенсивністю такі ж, як і тижнем раніше. Однак обстріли у дальніх районах міста почастішали, але й історичний центр також постраждав. 

Увага! Харків'ян просять не виходити з укриттів. Російські окупанти нещадно та безперервно обстрілюють житлові райони міста.

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Автор: Аліна Оліховська