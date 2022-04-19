Центр, Салтівка і райони ХТЗ: що відомо про новий смертоносний обстріл біля лікарні у Харкові

Російські окупанти на Харківщині б'ють із реактивних систем залпового вогню. Вони вражають виключно цивільні житлові райони Харкова.

Про обстріли та їхню інтенсивність розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону. Про це інформує 24 канал.

Увага Окупанти безперервно обстрілюють житлові райони Харкова: людей просять не виходити з укриттів

За його словами, агресор знову вдарив по центру міста, де розташована лікарня. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Також окупанти знову обстріляли район Салтівка та райони ХТЗ. Вони гатять навіть по дитячих майданчиках.

Так росіяни намагаються тероризувати мирне цивільне населення,

– пояснив Синєгубов.

Інтенсивність обстрілів на Харківщині

Як зазначив глава ОВА, обстріли у Харкові за інтенсивністю такі ж, як і тижнем раніше. Однак обстріли у дальніх районах міста почастішали, але й історичний центр також постраждав.

Увага – у Харкові розповіли про небезпечні місця під час Великодніх свят: дивіться відео (початок теми з 4:24)

Харків'ян просять не виходити з укриттів. Російські окупанти нещадно та безперервно обстрілюють житлові райони міста.