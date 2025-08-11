Окупанти створили його для моніторингу територій і захисту стратегічної бази підводних човнів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про базу управління дронів у Росії?

За даними пропагандистських ЗМІ, у Росії створили перший "Центр управління безпілотниками". Розташував його військово-морський флот на Камчатці. Новий об'єкт призначений для координації роботи розвідувально-ударних дронів "Форпост" та "Орион".

За попередніми даними, вони виконуватимуть завдання моніторингу ключових територій, зокрема північного морського шляху. А також забезпечуватимуть безпеку стратегічної бази атомних підводних човнів.

Ймовірно вони вирішили приділити увагу субмаринам на тлі нещодавньої заяви США. Коли Сполучені Штати заявили про розміщення поблизу російських берегів двох своїх атомних субмарин класу Ohio. Америка пішла на такий крок у відповідь на погрози Мєдвєдєва.

Центр, за словами росЗМІ, також відповідатиме за збір і аналіз розвідувальної інформації, яку отримуватимуть дрони. Це нібито має підвищити ефективність застосування БпЛА та забезпечити постійне спостереження за визначеними районами.

Раніше повідомлялось, що Росія збільшила виробництво безпілотників і почала виготовляти "Шахеди" з реактивними двигунами. Розміщення заводів на великій території країни ускладнює їхнє знищення українськими дронами.