Росія розширила відповідальність Центрального угруповання військ на всю Донеччину, – ISW
Джерело:ISW
Інститут вивчення війни повідомив, що командування Росії розширило відповідальність Центрального угруповання військ на всю Донеччину. Це свідчить про те, що Росія змінила пріоритети для цього угруповання діяти лише як "оперативно-маневрова сила" на Авдіївському напрямку.
На думку аналітиків натомість російське військове командування може покласти на Центральне угруповання військ контроль за основними наступальними зусиллями Росії в Донецькій області.
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У Центрального угруповання військ, ймовірно, не вистачає резервів
В ISW зауважили, що перед наступальною операцією Росії із захоплення Авдіївки з жовтня 2023 року по лютий 2024 року російські війська перекинули Центральне угруповання військ із Кремінної на Авдіївський напрямок. Відтоді там почали зосереджувати майже всіх підрозділів Центрального військового округу, які дислокувалися в Україні
"Російське військове командування створило Центральне угруповання військ як оперативні маневрені сили на вузькому фронті в районі Авдіївки після її захоплення в лютому 2024 року та поставило перед ним завдання використовувати тактичні наступи Росії та просуватися якомога далі на захід перш ніж українські війська створять у цьому районі більш згуртовані та важкопроникні оборонні лінії", – пише ISW.
Ці війська значно прорвалися на північний захід від Авдіївки в середині квітня 2024 року. Головною причиною цього стали проблеми з військовою технікою в України, що були спричинені затримками західної допомоги.
Згодом Силам оборони України стабілізували фронт у цьому районі та сповільнили просування росіян: тепер російське Центральне угруповання військ просувається відносно такими ж темпами, як і решта російських військ на інших напрямках фронту.
Через наступальну операцію на Торецьк у середині червня 2024 року, яку доручили знову ж таки Центральному угрупованню військ, його значні особові сили перекинули з Авдіївського напрямку.
Розгортання зони оборони Центрального угруповання військ свідчить про те, що російське військове командування може оцінити малоймовірність швидкого тактичного просування в районі Авдіївки. Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на зменшенні обмежень у матеріальній і живій силі України чи конкретно на оцінці неспроможності Центрального угруповання військ виконати поставлені завдання,
– кажуть в ISW.
Втім, там додали, що це відтягне наявну російську живу силу та техніку від наявних цілей, "спрямованих на досягнення тактично значущих успіхів на північний захід і захід від Авдіївки".
У Центрального угруповання військ, ймовірно, не вистачає резервів, необхідних для активізації дій в районі Авдіївки до такого рівня, який би сприяв відносно швидкому досягненню при збереженні наступального тиску на Торецькому та Донецькому напрямках,
– стверджують аналітики.
При цьому російське військове командування нині усіляко намагається підтримувати наступальний тиск по всій лінії фронті, і завдання Центральному угрупованню військ здійснити наступальні операції на більшій ділянці більше відповідає цим зусиллям, ніж завдання "досягти тактичних переваг шляхом відносно швидкого маневру", кажуть в ISW.