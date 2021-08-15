Вибух пролунав на вулиці Шмідта в Центральному районі міста 15 серпня близько 08:50 ранку. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Унаслідок події загинули чоловік та жінка, які на момент вибуху перебували у квартирі. За попередньою інформацією, в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші,

– йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за статтею про умисне вбивство та службову недбалість.

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