У Донецьк завітала нічна "бавовна": центр міста у вогні – фото з місця події

У ніч проти 5 грудня у Донецьк завітала потужна "бавовна". Місцеві пишуть про прильоти, поширюючи фото з місця подій.

Місцеві телеграм-канали заявляють про одразу декілька прильотів в окуповане росіянами місто.

Важливо "Нема чого лізти на чужу землю": Гайдай заявив про шалені втрати ворога за 2 дні

Судячи з оприлюднених фото та відео, одразу у декількох районах міста спалахнули пожежі, а панораму нічного Донецька затягнув дим. Зокрема прильоти були:

у парку "Сокіл" біля ТЦ "Континент",

на проспекті Дзержинського та на вулиці Артема.

ЗМІ повідомляють, що пожежа також спалахнула у будівлі ритуальних послуг на вулиці Постишева.

Наслідки нічної "бавовни" у Донецьку / Фото з телеграм-каналів "Типичный Донецк", "ХД"

Раніше "бавовна" зацвіла і в окупованому індустріальному містечку Шахтарську на Донеччині. Там зайнялась пожежа на нафтобазі.

Це вже не перший випадок, коли до окупантів приходить "бавовнятко" та влаштовує пожежу на нафтобазі в окупованому районі Донецька.

Україна повертає свої території

Українські захисники, попри важкі бої, тримають оборону та повертають все більше наших територій. Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна прагне деокупувати всі свої території, які з 2014 року встигла загарбати Росія.

За словами Резнікова, це означає, що ми будемо вести політику й кампанію до повної деокупації всіх українських земель, включно з Кримом, Донецьком і Луганськом. Тим часом навіть російський оператор МТС продовжує вважати так звані квазіреспубліки територією України, хоч Путін "приписав" ці регіони до карти Росії. Російський оператор видає роумінг, визнаючи, що Луганськ та Донецьк – українські міста.