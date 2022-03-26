У центрі Енергодара окупанти ставлять супутникову тарілку, щоб вести агітацію

Енергоатом повідомив, що у центрі Енергодара 26 березня російські окупанти встановили свою "тарілку" для забезпечення мовлення. Орки планують проводити ворожу агітацію серед містян.

Пресслужба Енергоатому повідомила, що супутникову тарілку встановили на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС. Вона розташована поряд з будівлею міської ради.

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В центрі Енергодару поряд з міською радою, на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС, рашистські орки встановили свою тарілку для забезпечення мовлення та проведення ворожої агітації серед містян,

– мовиться у повідомленні.

Також навколо орки виставили озброєну охорону.

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