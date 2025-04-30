У центрі Франківська чоловік підпалив себе та продовжив йти вулицею

У центрі Івано-Франківська чоловік облився бензином і підпалив себе. Причини такого вчинку наразі невідомі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Galka.if.ua.

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Що відомо про самопідпал у Івано-Франківську

За словами очевидців, чоловік облився бензином і після цього підпалив себе. Щоправда, наразі невідомо, що саме підштовхнуло його до такого рішення.

Зауважимо, що чоловіку вдалося вижити. На місці події працює слідчо-оперативна група. На численних відео, які поширюють місцеві Telegram-канали, можна побачити, що після того, як чоловік підпалив себе, він продовжив йти вулицею.

У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід розповіла, що екіпаж "швидкої" повіз чоловіка в обласну клінічну лікарню.

Нагадаємо, що вчора, 29 квітня, у Львові двоє підлітків загинули внаслідок падіння з багатоповерхівки. За попередньою інформацією, хлопець і дівчина могли випасти з балкона сходової клітки, яка розташована на 16 поверсі житлового будинку.