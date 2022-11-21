У центрі Грозного невідомий напав на поліцейського: чим усе закінчилося
У центрі Грозного у тимчасово окупованій Росією Ічкерії сталася стрілянина. Інцидент трапився у понеділок, 21 листопада.
РосЗМІ повідомляють, що у центрі Грозного вбито поліцейського. За наявними даними, на нього напав невідомий із ножем і відібрав табельну зброю.
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Що передувало стрілянині
Після цього на одній із вулиць міста почалася перестрілка, внаслідок якої нападника було застрелено.
Чеченський бойовик Рамзан Кадиров заявив, що невідомий діяв один. Однак версія, що у нього могли бути спільники, також відпрацьовується.
Особу нападника наразі також не встановили не встановили.
На відеозаписі, опублікованому в пропагандистських ЗМІ, чути звуки пострілів, після яких на землю впав чоловік. Він підводиться, але після повторних пострілів знову падає.
Стрілянина у центрі Грозного: дивіться відео
Кадиров посилює владу на окупованому Донбасі
- Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.
- Бойовики Кадирова активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств та різні коштовності.
- В Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов'язків перед Кадировим.
- Зокрема протягом тижня в Донецьк приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Також в окуповане місто приїздила чеченська співачка Еліна Муртазова.
- За своє "заступництво" Кадиров вже отримав "героя" від рук колаборантів Пушиліна та Пасічника.
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