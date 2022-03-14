У центрі Харкова зруйнований 4-поверховий будинок: відео наслідків авіаудару
Джерело:телеграм-канал ДСНС України
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки зруйнований 4-поверховий будинок у центрі міста.
Про це повідомляє ДСНС України. Крім того, рятувальники виклали наслідки "русского міра" у центрі Харкова.
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Авіаудар по Харкову знищив 4-поверховий будинок
Рятувальники зазначають, що 14 березня у центрі міста окупанти завдали авіаудар. Внаслідок цього на руїни перетворився 4-поверховий житловий будинок у самісінькому центрі міста.
- У ДСНС поки не повідомляють ані про жертв, ані про постраждалих.
На відео видно, як рятувальники розбирають завали, під якими можуть бути люди. Загалом на місці працюють 22 співробітники ДСНС, а також 5 одиниць техніки.
Дивіться на відео наслідки авіаудару у центрі Харкова:
Мер міста Харкова уже прокоментував авіаудар по будинку. Він підкреслив, що окупанти вкотре зруйнували саме цивільний об'єкт.
Ситуація напружена, але ми не здаємося і здаватися не збираємося. Обов'язково переможемо. Можу сказати, що усі люди налаштовані по-бойовому. Сьогоднішня ситуація нас не злякає,
– підкреслив він.
Зазначимо, що впродовж останньої доби вороги продовжували обстрілювати житлові масиви Харківщини. Рятувальникам доводилося уже 42 рази виїжджати, щоб гасити пожежі.
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