У центрі Києва на військового напали з ножем: зловмисників шукає поліція

У центрі Києва ввечері 19 жовтня невідомі напали з ножем на військового. Наразі зловмисників розшукує поліція.

Поліція близько 22:00 отримала повідомлення від лікарів, що про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого.

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Військовому завдали три ножові поранення

Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.

Правоохоронці розшукують зловмисників і для цього переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція звернулася до громадян, які могли стати свідками події, зателефонуйте на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06.