У центрі Москви помітили безпілотник, а в місті з'явилися листівки з Будановим та Малюком

У Росії продовжується навала "нерозпізнаних летючих об'єктів". Цього разу у мережі пишуть про нібито безпілотник у Москва-сіті – у самому центрі російської столиці.

Вочевидь, тепер у росіян панічний страх перед об'єктами в небі, такими як дрони. Про помічений безпілотник масово пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається у Москві

Російські пабліки у звичній манері пишуть про "нерозпізнаний об'єкт" у небі над столицею країни-терориста. Вочевидь, їм "тривожно" через безпілотник над Москвою. Офіційної інформації щодо "московського НЛО" поки що немає.

Тривожне "НЛО" над Москвою: дивіться відео

Тим часом у російській столиці помітили фото керівника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка, які передають "привіт" окупантам. На одних листівках фото головного українського розвідника з підписом "Наш президент", а на іншому фото Буданова та Малюка з підписом "Як справи?".

Буданов та Малюк передають палкі вітання росіянам у Москві / Фото NEXTA

Нашестя "нерозпізнаних летючих об'єктів" у Москві

У Головному управлінні розвідки закликали росіян перебувати якомога далі від військових злочинців та військових об'єктів 9 травня, "які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України". Крім того, росіян закликали не йти на парад через небезпеку.

Вдень 28 квітня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що командувач літака Boeing нібито помітив маленький дрон під час посадки літака в аеропорт Шереметьєво у Москві. Однак посадка літака відбулася без перешкод.

Напередодні невідомий добрий безпілотник помітили також у Підмосков'ї. Як передають російські ЗМІ, мешканці регіону "сильно перелякалися" і повідомили про це у поліцію. Наразі російські правоохоронці начебто з'ясовують, звідки взявся цей дрон.

І це все відбувається на тлі того, що росіяни фіксують "нашестя НЛО" у низці інших областей, зокрема у Бєлгородській, Брянській, Курській тощо.