У центрі Москви затримали чоловіка з плакатом "Христос за мир"
25 квітня 2022 , 00:27Читать новость на русском
Росія продовжує придушувати будь-які протести проти війни. Як і завжди у випадках з росіянами, справа дійшла до повного абсурду.
Росіянин Андрій Крюков на Великдень вирішив виступити проти війни в Україні. Згадка Христа на плакаті не вберегла його від затримання.
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Затримання самотнього мітингувальника
Крюков вийшов у центр Москви з плакатом "Христос за мир". Довго його акція не тривала – його затримали на доставили в управління, де будуть пояснювати основи релігійного виховання Росії.
Росіянини з плакатом "Христос за мир" / Фото з соцмереж
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