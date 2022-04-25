У центрі Москви затримали чоловіка з плакатом "Христос за мир"

Росія продовжує придушувати будь-які протести проти війни. Як і завжди у випадках з росіянами, справа дійшла до повного абсурду.

Росіянин Андрій Крюков на Великдень вирішив виступити проти війни в Україні. Згадка Христа на плакаті не вберегла його від затримання.

Читайте також В одному зі зруйнованих будинків Маріуполя помітили дивом уцілілий програвач

Затримання самотнього мітингувальника

Крюков вийшов у центр Москви з плакатом "Христос за мир". Довго його акція не тривала – його затримали на доставили в управління, де будуть пояснювати основи релігійного виховання Росії.

Росіянини з плакатом "Христос за мир" / Фото з соцмереж

Дивіться також – генерали хотіли відмовити Путіна від наступу: відео