У центрі Мюхена вибухнула бомба часів Другої світової
1 грудня 2021 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:DW
Біля головного залізничного вокзалу Мюнхена 1 грудня вибухнула бомба часів Другої світової війни. Є постраждалі. Рух потягів довелось призупинити.
За попередньою інформацією, вибух стався біля будівельного майданчика на вокзалі. Причина – випадковий підрив "авіаційної бомби" часів Другої світової війни.
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Вибух стався біля мосту
У той момент на майданчику робітники проводили бурові роботи. Це неподалік мосту, через який повинні проходити всі потяги на станцію та з неї.
Тому німецька залізнична служба призупинила сполучення для безпеки.
Що відомо про постраждалих
Постраждало троє людей. Один з них отримав серйозні травми.
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