У центрі Парижа спалахнула пожежа біля резиденції прем'єра
Джерело:France bleu
В урядовому кварталі у Парижі спалахнула пожежа. Шлейф диму піднімається високо над паризьким небом.
Вогонь виник у будівлі, яку реконструюють, поруч із готелем Матіньйонським палацем – офіційною резиденцією прем'єра Жана Кастекса. Спалахнуло близько 10 години 20 липня.
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Спалахнуло нежиле приміщення
Пожежа сталася у 7 окрузі Парижа – це самий центр столиці, у якому розташовані урядові будинки. Епіцентр вогню виник у безпосередній близькості до резиденції прем'єра.
Неподалік він Матіньйону розташоване італійське посольство.
Як повідомляють пожежники, вогонь виник у поверхах будівлі, яку ремонтують. Надалі він перекинувся на дах. За попередньою інформацією, на час ремонту у будівлі ніхто не жив.
Густий сірий дим заполонив центр Парижа і видніється здалека.
Пожежа у центрі Парижа 20 липня / Фото з твітеру francais1974
За інформацією ЗМІ, пожежу вдалося локалізувати. Пожежники досі перебувають на місці для ліквідації залишкових спалахів.
Влада міста попросила уникати цей район і без зайвої потреби туди не їхати. Також там поросили не захаращувати дороги транспортом.
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