У центрі Парижа спалахнула пожежа біля резиденції прем'єра

В урядовому кварталі у Парижі спалахнула пожежа. Шлейф диму піднімається високо над паризьким небом.

Вогонь виник у будівлі, яку реконструюють, поруч із готелем Матіньйонським палацем – офіційною резиденцією прем'єра Жана Кастекса. Спалахнуло близько 10 години 20 липня.

Тим часом У США вирують масштабні пожежі: вогонь уже знищив сотні тисяч гектарів лісу

Спалахнуло нежиле приміщення

Пожежа сталася у 7 окрузі Парижа – це самий центр столиці, у якому розташовані урядові будинки. Епіцентр вогню виник у безпосередній близькості до резиденції прем'єра.

Неподалік він Матіньйону розташоване італійське посольство.

Як повідомляють пожежники, вогонь виник у поверхах будівлі, яку ремонтують. Надалі він перекинувся на дах. За попередньою інформацією, на час ремонту у будівлі ніхто не жив.

Густий сірий дим заполонив центр Парижа і видніється здалека.



Пожежа у центрі Парижа 20 липня / Фото з твітеру francais1974

За інформацією ЗМІ, пожежу вдалося локалізувати. Пожежники досі перебувають на місці для ліквідації залишкових спалахів.

Влада міста попросила уникати цей район і без зайвої потреби туди не їхати. Також там поросили не захаращувати дороги транспортом.

Моторошна пожежа у Нотр-Дамі