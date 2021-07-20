У центрі Парижа спалахнула пожежа біля резиденції прем'єра

20 липня 2021 , 13:03
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Джерело:

France bleu

В урядовому кварталі у Парижі спалахнула пожежа. Шлейф диму піднімається високо над паризьким небом.

Вогонь виник  у будівлі, яку реконструюють, поруч із готелем Матіньйонським палацем – офіційною резиденцією прем'єра Жана Кастекса. Спалахнуло близько 10 години 20 липня.

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Спалахнуло нежиле приміщення

Пожежа сталася у 7 окрузі Парижа – це самий центр столиці, у якому розташовані урядові будинки. Епіцентр вогню виник у безпосередній близькості до резиденції прем'єра. 

Неподалік він Матіньйону розташоване італійське посольство.

Як повідомляють пожежники, вогонь виник у поверхах будівлі, яку ремонтують. Надалі він перекинувся на дах. За попередньою інформацією, на час ремонту у будівлі ніхто не жив.

Густий сірий дим заполонив центр Парижа і видніється здалека. 


Пожежа у центрі Парижа 20 липня / Фото з твітеру francais1974

За інформацією ЗМІ, пожежу вдалося локалізувати. Пожежники досі перебувають на місці для ліквідації залишкових спалахів.

Влада міста попросила уникати цей район і без зайвої потреби туди не їхати. Також там поросили не захаращувати дороги транспортом.

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Автор: Вероніка Климська