Центри повернення українців можуть з’явитися в Чехії, Німеччині та Польщі

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть з’явитися центри повернення для українських біженців. Ці установи допомагатимуть із поверненням на батьківщину та слугуватимуть культурними і громадськими осередками.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Deník N. Цю ініціативу обговорюють на державному рівні, а перші кроки до її реалізації вже зроблено.

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Україна планує відкрити центри повернення біженців у ЄС

За даними видання, віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить відкриття такого центру під час свого візиту до Чехії наступного тижня. Подібна установа готується і в Берліні, а також тривають перемовини з польською стороною.

Передбачається, що ці центри не лише сприятимуть поверненню українців додому, але й виконуватимуть функції культурних і громадських осередків.

За офіційною інформацією Міністерства внутрішніх справ Чехії, у країні перебуває близько 390 тисяч українців із тимчасовим захистом. Ініціатива зі створення таких центрів покликана полегшити процес повернення для тих, хто вирішив залишити країни ЄС.

Більше деталей щодо проєкту стане відомо після візиту української делегації до Чехії.