У Центрі та на Сході України проголосили надзвичайну пожежну небезпеку

1 липня 2022 , 11:03
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україну прийшла жахлива спека. Подекуди стовпчики термометрів показують аж до +36 градусів. Синоптики та рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в окремих регіонах.

За даними Укргідрометцентру, 1 – 3 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Вона зберігатиметься в усіх регіонах, крім:

  • Київської,
  • Чернігівської,
  • Черкаської,
  • Кіровоградської,
  • Полтавської,
  • Харківської областей та тимчасово окупованого Криму.

У Львові зафіксували історичний температурний рекорд

Синоптики 30 червня зафіксували абсолютний температурний рекорд у Львові. Стовпчик термометра сягнув 34 градусів тепла, що є найвищим показником для цього дня за останні 80 років. 

У Львівському гідромедцентрі зауважили, що такої спеки у місті в останній день першого місяця літа не фіксували за всю історію спостережень. Востаннє рекордну максимальну температуру 30 червня було побито у 1994 році – тоді температура повітря у Львові сягла 31,6 градуса тепла, що аж на 2,4 градуса менше, ніж цьогоріч.

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Прогноз погоди на 1 липня / Фото Укргідрометцентру

 

Автор: Альона Захарова