У Центрі та на Сході України проголосили надзвичайну пожежну небезпеку

В Україну прийшла жахлива спека. Подекуди стовпчики термометрів показують аж до +36 градусів. Синоптики та рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в окремих регіонах.

За даними Укргідрометцентру, 1 – 3 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Важливо Дощі та грози нарешті йдуть з України: прогноз погоди на 1 липня

Вона зберігатиметься в усіх регіонах, крім:

Київської,

Чернігівської,

Черкаської,

Кіровоградської,

Полтавської,

Харківської областей та тимчасово окупованого Криму.

У Львові зафіксували історичний температурний рекорд

Синоптики 30 червня зафіксували абсолютний температурний рекорд у Львові. Стовпчик термометра сягнув 34 градусів тепла, що є найвищим показником для цього дня за останні 80 років.

У Львівському гідромедцентрі зауважили, що такої спеки у місті в останній день першого місяця літа не фіксували за всю історію спостережень. Востаннє рекордну максимальну температуру 30 червня було побито у 1994 році – тоді температура повітря у Львові сягла 31,6 градуса тепла, що аж на 2,4 градуса менше, ніж цьогоріч.

1 липня синоптики прогнозують, що максимальна температура повітря у Львові та області може становити від 34 до 36 градусів тепла.



Прогноз погоди на 1 липня / Фото Укргідрометцентру