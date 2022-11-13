У центрі Стамбула прогримів вибух
13 листопада 2022 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:Haberturk
Інцидент трапився на вулиці Бейоглу Істікляль. Місцеві ЗМІ повідомляють, що є багато поранених.
На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Місцеві джерела зазначають, що на вулиці панує паніка.
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Станом на 15:50 немає інформації про точну кількість постраждалих. Наряди поліції вживають заходів безпеки на території, де стався вибух.
Наслідки вибуху у Стамбулі / Фото Yenisafak
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Перша інформація про вибух
ВиданняYenisafak повідомило, що вже відомо про 11 постраждалих людей. Вулицю Істікляль перекрили для пішохідного руху. Невідомо, чи вибух був будівлі, чи на вулиці.