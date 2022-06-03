У центрі Сєвєродонецька тривають бої, – Генштаб

Сєвєродонецьк залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Просто зараз у центрі міста точаться бої.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 3 червня. Зараз у Сєвєродонецьку наші військові продовжують титанічно протистояти російським бійцям.

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На Сєвєродонецькому напрямку наші позиції продовжують обстрілювати

Крім того, у Генштабі повідомили про регулярні обстріли позицій ЗСУ, а також цивільної інфраструктури на Сєвєродонецькому напрямку. Російські загарбники відкривають вогонь як по самому Сєвєродонецьку, так і по Борівському, Устинівці, а також Лисичанську.

Атаки зазнав район населеного пункту Мирна Долина. Там зі штурмової авіації ворог завдав авіаудару. Не полишають окупанти й спроб штурмувати Метьолкіне та Білогорівку. Але наші військові там дають гідну відсіч, тож загарбникам доводиться відступати, зазнавши втрат.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру на Сєвєродонецькому напрямку. Мовляв, це єдиний здобуток, яким може похизуватися "друга армія світу". Так, у самому лише Сєвєродонецьку ворог поруйнував дев'ять житлових будинків.

"Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує черговими перемогами над цивільною інфраструктурою – б'є по домівках та підприємствах. "Русскій мір" в їхньому розумінні – це степ навкруги", – підкреслив він.

Що зараз відбувається у Сєвєродонецьку: коротко

Як розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, ЗСУ у Сєвєродонецьку буквально затягнули російських загарбників у пастку. Тож тепер "рвуть їх" там. Він також додав, що командування війська країни-агресорки приголомшене тим, у що вони потрапили.

Напередодні оптимістичну заяву озвучив і Сергій Гайдай. Він зауважив, що місто тримається. Ба більше, є шанси, що дуже швидко його вдасться звільнити від ворога.

Водночас слід розуміти, що 20% території міста – "сіра зона". Крім того, глава ОВА зазначив, що наші військові не лише борються за місто, а й успішно беруть в полон російських загарбників.

Ситуація у Сєвєродонецьку дозволила Інституту вивчення війни зробити власний прогноз. Згідно з ним, у Росії може не залишитись після запеклих боїв за місто достатньо ресурсів, щоб захопити Донецьку область.

Яка зараз ситуація на фронті

Слов'янський напрямок. Тут російські військові продовжують обладнувати фортифікаційні споруди. Водночас вони б'ють по Дібрівному, Курульках, Вірнопіллі, Червоній Поляні й інших населених пунктах. Під атаку потрапляє цивільна інфраструктура.

Неподалік Довгенького ворог завдав авіаудару. А от поблизу Богородичного та Долини намагався штурмувати наші позиції. Спроби були марними, адже ЗСУ не лише не допустило цього, а й змусило ворога зазнати втрат і відійти.

Донецький напрямок. По всій лінії зіткнення не вщухають ворожі обстріли з артилерії.

Лиманський напрямок. Окупанти атакують цивільну інфраструктуру в районі Ярова, Щурового, Старого Каравана, а також Райгородка. Неподалік Студенки зараз ведуться бої. Район населеного пункту російські військові намагались взяти штурмом.

Бахмутський напрямок. Не вщухають обстріли у районах Покровського, Нью-Йорка, Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки та Врубівки. Неподалік останнього ворог намагався йти штурмом, але бажаних результатів не досягнув.

Південнобузький напрямок. Тут російські військові били по цивільній інфраструктурі з усієї можливої зброї. Використовували міномети, ствольну артилерію та РСЗВ. Відкривали вогонь по Кавказу, Лепетисі, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійному та Степовій Долині.

Майже 31 тисяча знищених окупантів

Армія Росії продовжує зазнавати втрат. Від початку повномасштабної війни наші захисники та захисниці відправили на той світ майже 31 тисячу бійців країни-агресорки. Крім того, вдалося знищити чимало ворожої техніки.

Станом на минулу добу до лав "двохсотих" приєднались 30 850 російських бійців. Також на брухт перетворили 1363 танки, 3354 бойові броньовані машини, 661 артилерійську систему, 207 реактивних систем залпового вогню, 95 одиниць ППО.

Крім того, у ворога на 210 літаків, 175 гелікоптерів, 521 БпЛА, 120 крилатих ракет, 13 суден, 2325 автомобілів і автоцистерн, а також 51 одиницю спеціальної техніки стало менше.

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