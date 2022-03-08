Церква московського патріархату є інструментом боротьби РФ в Україні, – Верещук
Православну церкву московського патріархату неодноразово звинувачували у діяльності проти України. Зв'язок організації з ФСБ мав багато підтверджень.
Як розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю 24, Росія вела підривну діяльність проти України з часів нашої Незалежності. Зараз ворог робить все, щоб нас розділити, адже наша згуртованість приведе до його поразки та краху.
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"Ворог намагається нас розділити"
За словами Ірини Верещук, зараз окупанти роблять усе, щоб максимально поляризувати наше суспільство за різними ознаками. До того ж у нього є для цього інструменти.
Церква московського патріархату є інструментом боротьби Росії в Україні. Росія використовує мову, називає нас "фашистами", при цьому обстрілюючи Бабин Яр. Ворог використовує інструменти, вигадати використання яких було б важко,
– сказав Верещук.
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