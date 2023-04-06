"Останній форпост мocковcькoї церкви": у Львові почали демонтаж церкви УПЦ МП

6 квітня у Львові почали демонтувати церкву УПЦ МП на Сихові. Наразі громада ПЦУ проводить благоустрій території.

Відповідні фото та відео вже розповсюджують мережею, інформує 24 Канал. Зауважимо, що землю під самобудом московського патріархату на Сихові у Львові віддали Православній церкві України.

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Демонтаж церкви УПЦ МП у Львові

На оприлюднених кадрах можна побачити, що із самого ранку у Львові розпочали демонтаж Української православної церкви московського патріархату на Сихові.

Як розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, демонтаж розпочала громада Православної церкви України.

Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції й споруди московського патріархату на Сихові. На одному з фото – отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали. Все за законом,

– повідомив Зубач.

Що відбувається на Сихові / фото Любомира Зубача

Демонтаж церкви на Сихові: дивіться відео

Журналіст 24 Каналу також побував на місці демонтажу церкви та зауважив, що наразі там перебуває багато поліції, швидких та активістів.



Біля церкви багато поліції, швидких та активістів / фото 24 Каналу

УПЦ МП у Львові: що відомо