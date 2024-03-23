Врятували лише дзвіницю: на Львівщині згоріла дерев'яна церква, якій понад 150 років

У Львівській області масштабна пожежа охопила дерев'яну церкву у селі Сможе. Йдеться про церкву Святого Архангела Михаїла.

На жаль, коли рятувальники прибули на місце, вогонь встиг охопити значну частину дерев'яної пам'ятки. Стався обвал – церква знищена пожежею.

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Пожежа у церкві

Зранку 22 березня у селі Сможе Стрийського району загорілася церква Святого Архангела Михаїла. Це чинна дерев'яна церква, пам'ятка архітектури національного значення, яка використовується спільно громадою УГКЦ і ПЦУ. Їй понад 150 років

Пожежа у дерев'яній церкві у селі Сможе: дивіться відео

Зазначається, що надзвичайникам вдалося ліквідувати пожежу близько 12:37. Однак працівники ДСНС прибули на місце, коли вогонь вирував на повну. Церква повністю знищена вогнем – врятовано лише дзвіницю.

На момент прибуття полум’я охопило більшу частину дерев'яної будівлі. Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви,

– повідомили у ДСНС.

Окрім цього, повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав. Загалом до пожежі було залучено 40 рятувальників та шість одиниць спеціальної техніки. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються.

Наслідки пожежі у селі Сможе / фото ДСНС

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