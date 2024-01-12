Цей день уже увійшов в історію нашої держави, – Зеленський звернувся до українців

12 січня президент України записав відеозвернення, в якому підсумував важливі події за день. Основну увагу він приділив двосторонній угоді, яку вдалося укласти із Британією.

Цей день запам'ятався потужними кроками і заявами Великої Британії щодо підтримки України. Так, Лондон першим уклав із Києвом договір про гарантії безпеки, передає 24 Канал.

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Цей день уже увійшов в історію нашої держави: сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість «Великої сімки» щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Дякую Великій Британії та особисто пану Прем’єр-міністру Сунаку за першість і лідерство.

І, звичайно, хочу подякувати всім нашим друзям у Балтійських державах – дуже продуктивні три візити були. Литва, Естонія, Латвія. Є рішення щодо зброї для наших воїнів. Щодо економічної підтримки України. Підтримки наших відносин із Євросоюзом, нашого руху в НАТО.

Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється й працює заради України! Пишаюся нашими людьми! Саме завдяки силі нашого народу лідери світу зважають на Україну й хочуть бачити Україну своїм партнером. Своїм союзником. І маємо бути всі достойними того потенціалу, який є в України.