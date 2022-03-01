Цей народ не перемогти, – жителі Одесі готуються боронити місто, промовисте відео
1 березня 2022 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:Євгенія Кравчук
Українці масово об'єднуються проти Росії. В Одесі люди активно готуються захищати від нападу ворога.
Такі акції єдності стали сучасними реаліями життя всіх українців.
Варте уваги Цілісної Європи без України не буде, – Стефанчук виступив перед Європарламентом
Одесити готуються боронити місто
В Одесі десятки людей прийшли на один з пляжів, де набирають пісок у мішки й передають їх далі.
"Руский карабль, иди на**й! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам. Цей народ не перемогти!,
– чути у відео.
Дивіться відео з Одеси: