Цей народ не перемогти, – жителі Одесі готуються боронити місто, промовисте відео

Українці масово об'єднуються проти Росії. В Одесі люди активно готуються захищати від нападу ворога.

Такі акції єдності стали сучасними реаліями життя всіх українців.

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Одесити готуються боронити місто

В Одесі десятки людей прийшли на один з пляжів, де набирають пісок у мішки й передають їх далі.

"Руский карабль, иди на**й! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам. Цей народ не перемогти!,

– чути у відео.

Дивіться відео з Одеси:

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