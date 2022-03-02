Цей народ не здолати: дідусь перерахував армії понад 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів

Українці всіма силами і засобами допомагають українській армії, щоб зупинити окупанта. І віддають останнє заради спільної перемоги.

На Буковині дідусь перерахував українській армії 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. Свої збереження пожертвував на ЗСУ Шевчук Микола Григорович, житель Новодністровська Чернівецької області.

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Все що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли клятого ворога!

– розповіла міська голова Новодністровська Наталя Цимбалюк.

"Війна об'єднує, війна розчулює, війна згуртовує! Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми… бо в їхньому житті це друга кровава війна", – додала очільниця міста.

Нагадаємо, кожен може допомогти українським Збройним Силам, перерахувавши гроші на спеціальні рахунки: за посиланням є список способів, як це зробити.

Окрім того, Мінцифри запустили сайт "Відправ Путіна на Юпітер", на якому можна задонейтити на відбудову України.

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