Цей народ непереможний: українці викрали у російських окупантів черговий БТР

Українські чоловіки зуміли викрасти у росіян укомплектований БТР. Як їм це вдалося поки що невідомо.

На відео видно, як БТР суне полем. На фоні можна побачити лише ноги цивільних чоловіків, які дуже тішаться з того, що їм вдалося відібрати БТР у росіян.

До теми Таке можливо лише в Україні: у росіян вкрали з-під носа військову техніку на тракторі

Також можна помітити, що машина не пуста – у ній є набої.

Ми х*рим! Сп**дили БТР!,

– емоційно викрикнув чоловік.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зауважив, що український народ – непереможний.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!