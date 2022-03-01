Цей народ непереможний: українці викрали у російських окупантів черговий БТР
1 березня 2022 , 02:57Читать новость на русском
Джерело:Pravda Gerashchenko
Українські чоловіки зуміли викрасти у росіян укомплектований БТР. Як їм це вдалося поки що невідомо.
На відео видно, як БТР суне полем. На фоні можна побачити лише ноги цивільних чоловіків, які дуже тішаться з того, що їм вдалося відібрати БТР у росіян.
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Також можна помітити, що машина не пуста – у ній є набої.
Ми х*рим! Сп**дили БТР!,
– емоційно викрикнув чоловік.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зауважив, що український народ – непереможний.
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