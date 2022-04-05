Цей новий "Сталінград" буде саме за це, – Зеленський про боротьбу за наші землі

Росія веде війну проти України. Президент України Володимир Зеленський окреслив те, що буде вважати перемогою в цій війні.

Під час зустрічі з журналістами, Зеленський назвав декілька пунктів, які будуть вважатися перемогою України у війні, яку розпочала Росія. Перший з них – це збереження нашого суверенітету, а другий – "щоб ми не втратили сотні тисяч людей". Решта пунктів – це про території України.

"Ніякі не можуть бути розмови про те, шо ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією. Це тільки наша територія, українська територія. Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього. Це може таке компромісне рішення", – заявив Зеленський

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Така ж ситуація і щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей.

І саме війна за Донбас, те, про що ми говоримо, той самий "Сталінград", який може бути чи буде – він буде саме за це. І те, що Росія визнала ОРДЛО – ми повинні знайти вихід з цієї ситуації. Ми, як Україна, для нас збереження цих територій як українських та збереження їх статусу як українських – дуже важливо,

– заявив Президент.

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Окремо він торкнувся і теми тих територій, які потрапили під російську окупацію після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. За словами Зеленського, статус цих територій навіть не обговорюються. Хоча росіяни і виставляють свої ультиматуми щодо них.