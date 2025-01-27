Цей ребус доведеться розв’язувати Трампу, – Зеленський розповів, як реагували на війну в 2014

Володимир Зеленський сказав, що багаторічний конфлікт зараз може завершити новообраний президент США Дональд Трамп. Адже у 2014 році, коли розпочалася агресія Росії, Європа не реагувала на напад, і навіть у США тоді не робили ніяких заяв.

Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, передає 24 Канал.

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Якою була реакція міжнародних партнерів на початок російської агресії

Володимир Зеленський зазначив, що коли Росі анексувала Крим, Україна не почала війну, не було такого наказу. Люди, маючи бажання, стали на захист своєї території, це показували по всьому світу.

Ця повільна окупація, як сказав президент, відбувалася довго. Натомість влада не збиралася пртидіяти окупантам. Лідери інших країн також не робили заяв, за кордоном лише спостерігали за подіями. Ба більше, Україну заспокоювали і говорили "нічого не починати".

Все зробили так тихенько, мирна така, знаєте, окупація Криму, частини Донбасу. І потім там вже були бої, але реакції було "нуль". Все це привело до абсолютно зрадницького документу (Мінських домовленостей – 24 Канал),

– сказав Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що заморожений конфлікт всіх влаштовував, Путіна і США, зокрема.

Президент вважає, що таким чином країни всі разом дали можливість Росії без бою окупувати українські землі, що в подальшому привело до повномасштабної війни.

Зеленський також висловив сподівання, що Дональд Трамп не буде знімати санкції проти Росії, а навпаки зможе посилити їх. Президент говорить, що з Україною та іншими державами не повторити помилок минулого, а спільно працювати як союзники.