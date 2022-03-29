На цей шок вони й розраховували, – Арестович про висадку росіян біля ОП та знищення Зеленського

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про плани російських десантників висадитися біля ОП та спроби ліквідація вищого керівництва країни.

Арестович заявив, що ворог мав на меті посіяти паніку.

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Арестович про плани окупантів

Радник глави ОП пояснив, що тактика ворога робить ставку на "шок і трепет". За його словами, росіяни саме так воюють: шоковий удар авіацією, артилерією, крилатими ракетами, висадка спецназу, десанту тощо.

Арестович додав, що другий десант росіян (після Гостомеля) планував висадитися на Офіс президента України. Проте оскільки місто зуміло витримати удар, тому вони перекинули військових на допомогу туди. Ми з автоматами тут вже всі були в готовності зустрічати.