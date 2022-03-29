На цей шок вони й розраховували, – Арестович про висадку росіян біля ОП та знищення Зеленського
Джерело:BBC Україна
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про плани російських десантників висадитися біля ОП та спроби ліквідація вищого керівництва країни.
Арестович заявив, що ворог мав на меті посіяти паніку.
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Арестович про плани окупантів
Радник глави ОП пояснив, що тактика ворога робить ставку на "шок і трепет". За його словами, росіяни саме так воюють: шоковий удар авіацією, артилерією, крилатими ракетами, висадка спецназу, десанту тощо.
Арестович додав, що другий десант росіян (після Гостомеля) планував висадитися на Офіс президента України. Проте оскільки місто зуміло витримати удар, тому вони перекинули військових на допомогу туди. Ми з автоматами тут вже всі були в готовності зустрічати.
Ви уявляєте собі десант на Офіс президента, на Печерську, який був би шок? На цей шок вони й розраховували,
– додав Арестович.
На думку експерта, для і диверсантів, які йшли на міста, і намагання увійти на Оболонь по п'ять машин – усе це робити задля того, щоб виникла паніка, щоб Україна не опиралася, щоб керівництво держави просто втекло. Арестович додав, що загалом такий план дуже ефективний. Тож якби в Україні була б така ж система влади з акцентом на центрі, як і в Росії, тоді можна було паралізувати країну.
Але у нас же ж "бардак" - вічний майдан і Гуляйполе, ми просто не знали, що треба панікувати, і хлопці з Оболонської тероборони й наш спецназ постріляли їх там прямо на місці,
– розповів Арестович.
Ліквідація Зеленського
Крім того, Олексій Арестович заявив посилаючись на оперативну інформацію, що російські загарбники не відмовляються від наміру щодо фізичного знищення президента України Володимира Зеленського чи когось із представників вищого ешелону керівництва країни.
Йдеться і про воєнних, і про політиків. За словами Арестовича, він входить до першої п'ятірки цілей росіян. Він додав, що російські загарбники 4 рази стріляли безпосередньо на Банковій. Водночас з іншої сторони, атака на ОП – це знищити усі шляхи до переговорів.
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