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      Цей шантаж з Росії не пройшов, – Вітренко про газ і нормандський саміт

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      Питання газу не буде обговорюватись на нормандській зустрічі – Вітренко / LIGA.net

      Росія намагалась зробити так, щоб питання транзиту газу обговорювались в нормандському форматі. Однак цей шантаж Кремля не пройшов.

      Від намагань Росії вдалось відбитися, про це сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова".

      Знайте більше: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

      Він наголосив, що не має інформації про наміри винести на обговорення "нормандської четвірки" питання газових контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом".

      Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона і намагалася нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов,
      – додав Вітренко. 

      Що теба знати про нову газову пропозицію Росії? 

      Російський "Газпром" надіслав "Нафтогазу" лист з офіційною пропозицією продовжити термін дії чинного контракту або укласти новий. Там пропонують продовжити контракт на рік або укласти новий – до 1 січня 2021 року.

      Крім того, росіяни для укладання нового контракту вимагають від України відмовитися від усіх позовів у Стокгольмському арбітражі. "Газпром" зі свого боку має зробити те ж саме.

      Чинний договір закінчиться 31 грудня 2019 року. Україна зацікавлена в довготерміновому договорі, натомість у Росії пропонують контракт на 1 рік. Зустріч у нормандському форматі 9 запланована на грудня. 
       

      Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?

      • Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року.
      • Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори.
      • Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.
      • Чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Газ Газовий контракт Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Новини Росії
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