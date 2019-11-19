Цей шантаж з Росії не пройшов, – Вітренко про газ і нормандський саміт

Росія намагалась зробити так, щоб питання транзиту газу обговорювались в нормандському форматі. Однак цей шантаж Кремля не пройшов.

Від намагань Росії вдалось відбитися, про це сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова".

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Він наголосив, що не має інформації про наміри винести на обговорення "нормандської четвірки" питання газових контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом".

Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона і намагалася нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов,

– додав Вітренко.

Що теба знати про нову газову пропозицію Росії?

Російський "Газпром" надіслав "Нафтогазу" лист з офіційною пропозицією продовжити термін дії чинного контракту або укласти новий. Там пропонують продовжити контракт на рік або укласти новий – до 1 січня 2021 року.



Крім того, росіяни для укладання нового контракту вимагають від України відмовитися від усіх позовів у Стокгольмському арбітражі. "Газпром" зі свого боку має зробити те ж саме.

Чинний договір закінчиться 31 грудня 2019 року. Україна зацікавлена в довготерміновому договорі, натомість у Росії пропонують контракт на 1 рік. Зустріч у нормандському форматі 9 запланована на грудня.



Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?