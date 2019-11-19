Цей шантаж з Росії не пройшов, – Вітренко про газ і нормандський саміт
Росія намагалась зробити так, щоб питання транзиту газу обговорювались в нормандському форматі. Однак цей шантаж Кремля не пройшов.
Від намагань Росії вдалось відбитися, про це сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова".
Знайте більше: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
Він наголосив, що не має інформації про наміри винести на обговорення "нормандської четвірки" питання газових контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом".
Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона і намагалася нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов,
– додав Вітренко.
Що теба знати про нову газову пропозицію Росії?
Російський "Газпром" надіслав "Нафтогазу" лист з офіційною пропозицією продовжити термін дії чинного контракту або укласти новий. Там пропонують продовжити контракт на рік або укласти новий – до 1 січня 2021 року.
Крім того, росіяни для укладання нового контракту вимагають від України відмовитися від усіх позовів у Стокгольмському арбітражі. "Газпром" зі свого боку має зробити те ж саме.
Чинний договір закінчиться 31 грудня 2019 року. Україна зацікавлена в довготерміновому договорі, натомість у Росії пропонують контракт на 1 рік. Зустріч у нормандському форматі 9 запланована на грудня.
Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?
- Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року.
- Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори.
- Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.
- Чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.