Ці звинувачення безпідставні: Генштаб спростував удар по станції "Суджа"

Днями з'явилась інформація про ураження газопроводу "Суджа" на межі Сумської та Курської областей. У Генштабі відреагували на звинувачення.

Генштаб заперечує будь-яку причетність до удару по станції "Суджа". Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Звинувачення не мають підстав

У Генштабі зазначили, що Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Зокрема, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа".

Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами,

– мовиться в повідомленні.

Там пояснили, що влітку 2024 року станцію бомбардували керованими авіабомбами, а 18 березня росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Зокрема, Росія продовжує атакувати цю станцію та вже 21 березня ударила по ній з артилерії.

Варто додати, що раніше війська Росії використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

У Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку видно навіть з Бєлгородського району.

Водночас у Росії все ще неспокійно. На Кубані в Росії продовжує горіти нафтобаза "Кавказька" після атаки БпЛА в ніч на 19 березня, площа пожежі становить близько 1,7 тисячі квадратних метрів.

Нафтобаза є важливим об'єктом для експорту російської нафти, з'єднана із залізничним нафтовим терміналом і трубопроводом НПС-6 "Кропоткін". Причиною пожежі називають падіння уламків БпЛА, а в зведенні Міноборони Росії про це не згадували.

У ніч проти 20 березня відбулася атака дронів на Саратовську область, зокрема в районі військового аеродрому "Енгельс", де з'явився густий стовп диму.

У мережі публікували відео з детонацією поблизу військового аеродрому. Також деякі стверджують, що в Енгельсі почалася евакуація з району, розташованого біля "Енгельс-2". Місцеві бідкались, що Саратов та Енгельс зазнали цієї ночі наймасованішої атаки БпЛА за весь час.

РосЗМІ писали, що сильний дим було видно у мікрорайоні "3-е льотне містечко". Цей район розташований близько за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2". Саме звідси злітають російські літаки, аби завдавати ракетних ударів по території України.