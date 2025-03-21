Ці звинувачення безпідставні: Генштаб спростував удар по станції "Суджа"
- Генштаб України спростував звинувачення у ударі по газовій станції "Суджа", заявивши, що це частина дискредитаційної кампанії Росії.
- Росія сама неодноразово обстрілювала станцію "Суджа", в тому числі керованими авіабомбами та артилерією.
- Російські війська використовували газогін для прихованого переміщення, а на станції "Суджа" сталася пожежа, видима з Бєлгородського району.
Днями з'явилась інформація про ураження газопроводу "Суджа" на межі Сумської та Курської областей. У Генштабі відреагували на звинувачення.
Генштаб заперечує будь-яку причетність до удару по станції "Суджа". Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Звинувачення не мають підстав
У Генштабі зазначили, що Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Зокрема, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа".
Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами,
– мовиться в повідомленні.
Там пояснили, що влітку 2024 року станцію бомбардували керованими авіабомбами, а 18 березня росіяни знову вдарили по ній КАБами.
Зокрема, Росія продовжує атакувати цю станцію та вже 21 березня ударила по ній з артилерії.
Варто додати, що раніше війська Росії використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.
У Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку видно навіть з Бєлгородського району.
Водночас у Росії все ще неспокійно. На Кубані в Росії продовжує горіти нафтобаза "Кавказька" після атаки БпЛА в ніч на 19 березня, площа пожежі становить близько 1,7 тисячі квадратних метрів.
Нафтобаза є важливим об'єктом для експорту російської нафти, з'єднана із залізничним нафтовим терміналом і трубопроводом НПС-6 "Кропоткін". Причиною пожежі називають падіння уламків БпЛА, а в зведенні Міноборони Росії про це не згадували.
У ніч проти 20 березня відбулася атака дронів на Саратовську область, зокрема в районі військового аеродрому "Енгельс", де з'явився густий стовп диму.
У мережі публікували відео з детонацією поблизу військового аеродрому. Також деякі стверджують, що в Енгельсі почалася евакуація з району, розташованого біля "Енгельс-2". Місцеві бідкались, що Саратов та Енгельс зазнали цієї ночі наймасованішої атаки БпЛА за весь час.
РосЗМІ писали, що сильний дим було видно у мікрорайоні "3-е льотне містечко". Цей район розташований близько за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2". Саме звідси злітають російські літаки, аби завдавати ракетних ударів по території України.