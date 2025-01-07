Спробую пояснити цивільним, бо військовим точно все зрозуміло. Втрати противника на напрямку залежать від багатьох факторів. Так, один з них – це рішення командира.

Якби це був єдиний фактор – тоді окей, можна було б зробити статистику втрат противника і втрат своїх сил, та є одне "але". Про це заявив Богдан Кротевич "Тавр", інформує 24 Канал.

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Від чого залежать втрати ворога

Пропоную перерахувати інші фактори, від яких залежать втрати противника.

1. Комплектація особовим складом.

2. Рівень та час підготовки особового складу.

3. Комплектація озброєнням, технікою АТ/БТ, засобами РЕР, РЕБ, БпЛА, боєприпасами. Умовно, в однієї бригади немає тих технічних можливостей вражати таку кількість противника, а в іншої є.

4. Моральний стан (залежить від безлічі факторів).

5. Час перебування на лінії бойового зіткнення.

6. Керування своїм або приданим підрозділом. Нагадаю, що зараз 90%, якщо не всі 100%, бригад мають в підпорядкуванні безліч приданих підрозділів, які, своєю чергою, готують і комплектують їхні штатні командири.

7. Інтенсивність напрямку. Умовно, є напрямок, де не відбуваються штурми місяцями, а на іншому – кожен день по 5 – 10 штурмових дій. Наприклад, бригада, яка стоїть на лівому березі Дніпра в Херсоні, буде вбивати менше противника, тому що в них така ситуація. Однак при цьому у комбрига буде "низький рейтинг", хоч від нього це не залежить.

8. Географія місцевості та кількість особового складу противника, зокрема засоби старшого начальника противника. Поле, лісиста місцевість, болота, місто, село без капітальних будівель – диктують умови ведення бойових дій. Також додамо сюди протяжність лінії бойового зіткнення – хтось тримає смугу в 5 кілометрів, інші в 15 – 25 кілометрів. Це також тягне за собою комплектацію особовим складом.

9. Керування власними силами. Є приклад бригад, які повністю розділили по батальйонах по різних напрямках, і командир бригади взагалі не керує своїм особовим складом.

10. Умови ведення бойових дій. Старший начальник може перекидати бригаду з напрямку на напрямок безкінечну кількість раз в будь-який проміжок часу (бо от він так хоче, він так бачить). Чи винен комбриг? Старший начальник може забирати в тебе твої підрозділи на провальні напрямки й давати замість непідготовлених мобілізованих, або не давати нікого.

11. Засоби старшого начальника. Умовно, перекидання засобів з одного ОТУ на інше, котрі обирає за своїми особистими міркуваннями вище військове керівництво.

12. Втрати особового складу та втрати позицій. Знов-таки обов'язковий фактор, який не має права бути публічним до кінця війни.

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На що насправді вливатимуть рейтинги командирів

От вам інша сторона медалі – навіщо все це? На що будуть впливати ці рейтинги? На те, що згідно з рейтингом будуть розподілятись озброєння та техніка або призначатись комбриги на посади?

Так, статистика існує, вона не публічна, але Генштаб її має, вона просто не працює. Не працює тому, що це іншими словами перетворюються в "місячне відпрацювання". Є безліч способів у*бати FPV в один той самий танк, та подати один танк як 10 – з різних ракурсів, різними підрозділами.

Статистика повинна не заохочувати або карати, вона існує для аналізу. Кожне питання треба вивчати окремо – чому так відбулось, чому там виходить, а тут не працює. Треба робити висновки: може людина не та, може умови не ті, може йому завдання такі ставили генерали "вперед-вперед". І тільки після цього аналізу відбуваються якісь зміни в середині системи.

Але ж нам треба перетворити все в шоу! Якщо командири почнуть хвилюватись за свої "рейтинги" – нам всім кінець.