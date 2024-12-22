Верховна Рада ухвалила закон про автоматичну передачу медичних даних до Реєстру "Оберіг"

Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє автоматично передавати медичні дані про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Зміни до законодавства дозволять ефективно впровадити цифрову ВЛК в Україні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на законопроєкт №12066. Нова ініціатива сприятиме автоматичному обміну даними між медичними закладами та Міноборони України, що спростить процес визначення придатності до служби.

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Україна впроваджує цифрову ВЛК

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що вводить зміни до законодавства щодо передачі медичних даних про придатність до військової служби.

Згідно з новими положеннями, дані медичних оглядів будуть автоматично передаватися до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг через електронну систему взаємодії.

Зокрема, зміни стосуються статті 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Після набуття чинності цього закону буде знята нинішня заборона на передачу медичних даних без погодження з пацієнтами.

Це дозволить Міністерству оборони України отримувати інформацію про результати медичних оглядів осіб, що проходять медичний скринінг для визначення їх придатності до служби.

У Міноборони раніше вже анонсували запуск автоматичного обміну даними між Реєстром "Оберіг" і Електронною системою охорони здоров'я вже у 2025 році.

Після медичного огляду дані про стан здоров’я військовозобов’язаного будуть зберігатися в ЕСОЗ, а за відсутності хронічних захворювань, система зафіксує рекомендацію про придатність до служби.

Також у рамках цієї реформи заплановано створення електронної ВЛК, що дозволить значно спростити та прискорити процес перевірки фізичного стану призовників.

Очікується, що до червня 2025 року українці зможуть проходити медичні огляди для ВЛК в будь-якому медичному закладі за місцем проживання.