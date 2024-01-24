Можна було б купити мільйон FPV-дронів: як "королі" контрафакту наживаються під час війни

За даними експертів, чорний ринок тютюнової продукції щороку завдає Україні збитків на понад 20 мільярдів гривень. На ці гроші можна було б придбати мільйон FPV-дронів. Утім, вони безповоротно осідають у кишенях тютюнової мафії.

Мертві комахи, цвіль, важкі метали і навіть людські фекалії – усе це ви курите. Такий невтішний висновок зробили вчені, дослідивши підроблені цигарки в Канаді та Великій Британії. В Україні ситуація не ліпша. На тлі здорожчання легальної продукції нішу дешевих сигарет заповнює контрафакт, інформує 24 Канал у рамках програми "Кордон.UA".

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Як маскують нелегальні приміщення

Прикордонним оперативникам та детективам БЕБ знадобилося декілька місяців, щоб викрити підпільний склад на Харківщині. Проте "улов" того вартий.

Понад 160 тисяч пачок цигарок на 11 мільйонів гривень. Втім, це лише один із багатьох таких об'єктів, розкиданих по всій території Україні. Більшість глибоко законспіровані.

Може бути великий ангар, територія якогось підприємства, яка використовується для зберігання. Це різні приміщення зі своєю системою безпеки, відеонагляду, як правило. Якомога далі від очей,

– сказав начальник управління боротьби з транскордонною злочинністю АДПСУ Юрій Ковальчук.

Як викрити зловмисників

Від початку великої війни прикордонники разом із колегами ліквідували понад 98 баз накопичення контрафакту та затримали більше сотні членів злочинних угруповань. Кажуть, найскладніше вийти на власників мереж, бо майже усі вони працюють під дахом.

Тут треба йти від оптових постачальників. Шукати місця накопичення та ліквідовувати місця, де відбувається виготовлення такої продукції. У цьому аспекті ми працюємо з Бюро економічної безпеки, з іншими правоохоронними органами – ДБР, приміром. Кожна така діяльність здебільшого пов'язана із так званим "кришуванням",

– зазначив Ковальчук.

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Чому злочинці часто уникають покарання

У більшості країн Європи тютюновий контрафакт вважається глобальним лихом. Існують навіть спеціальні сайти, куди можна анонімно повідомити про точки продажу такого товару.

Натомість в Україні все це продається майже відкрито. А затриманим "на гарячому" злочинцем зазвичай вдається уникнути в'язниці. Одна із причин – виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів в Україні не є тяжким злочином.

Практика показує, що суди ухвалюють більш лояльні рішення. Десь межують тільки з платою штрафу або особа засуджується з випробувальними термінами,

– наголосив Юрій Ковальчук.

Закордонний трафік – "мертвий"

Ще кілька років тому на чорному ринку України домінували два типи товару – ліва продукція офіційних підприємств та контрабанда. Нині закордонний трафік фактично "мертвий".

Військові дії вплинули на цей ринок досить потужно. Оскільки якщо брати період до війни, то Україну "завалювали" білоруськими цигарками. Це була така політична тактика вищого керівництва Білорусі. З початком військової агресії ця логістика, ці канали практично перестали існувати. І постало питання "де шукати новий товар?",

– зауважив начальник управління боротьби з транскордонною злочинністю АДПСУ.

Вихід було знайдено доволі швидко. Фальшиві цигарки почали активно продукувати нелегальні тютюнові фабрики.

Усіх переплюнули зловмисники з Одещини

З початку повномасштабного вторгнення за участю прикордонних оперативників викрито більш ніж 20 таких підприємств. Одне з них працювало у Білгород-Дністровську. В невеликому приміщенні ділки організували повний цикл виробництва.

Схожий пункт слідчі знайшли на Закарпатті. Нещодавно у Виноградівському районі міжвідомча група "накрила" цех, замаскований під меблеву майстерню. Якість тютюну можна оцінити неозброєним оком.

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Проте всіх переплюнули винахідники з Роздільнянського району Одеської області, які сховали фабрику у підземеллі. Підпільний цех "клепав" по 30 тисяч пачок на добу, а місячний прибуток сягав понад 12 мільйонів гривень.

Де беруть сировину

Із сировиною теж, як-то кажуть, усе склалося. На Закарпатті буяють цілі плантації духмяного "самосаду". Та й довідку про відсутність хімікатів або дохлих жуків ніхто не вимагає.

Звідки береться сировина для виготовлення цих цигарок? Частина з них завозиться з-за кордону, а частина продукції вирощується в межах України. Надалі, змішуючи цю сировину, роблять такий мікс, знижуючи собівартість продукції,

– підкреслив Юрій Ковальчук.

Аналітики стверджують, що левову частку тютюнового контрафакту скурюють самі українці. Проте певний відсоток потрапляє і за кордон. Обсяги приблизно в десятеро менші, ніж у довоєнний період. Однак достатні, аби нашкодити іміджу України.

За даними прикордонної служби, за 2023 рік співробітники вилучили понад мільйон пачок контрабандних цигарок. А це означає, що тютюнова мафія "складати зброю" не збирається. З мовчазної згоди тих, кому байдуже, що кожна фальшива цигарка – подарунок ворогу.