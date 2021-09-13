Цікаво спостерігати істерію ОПЗЖ, – Данілов про "перехід" на латинку

В "Опозиційній платформі – За життя" дуже обурилися пропозицією Олексія Данілова перейти в Україні на латинську абетку. Проросійські політики назвали таку ініціативу "ідеєю космічного масштабу та космічної дурості".

Данілов порадів реакції ОПЗЖ

Сам секретар Ради нацбезпеки та оборони подивувався такій реакції ОПЗЖ. Він не сподівався, що такий малий фрагмент його інтерв'ю викличе стільки обговорення.

До теми Нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю, – Данілов

Данілов потішився, що в Україні багато активних і небайдужих людей. Він наголосив, що готовий продовжити цю дискусію. "Переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутнє з головою, повернутою в минуле", – зазначив політик.

Особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву. Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре,

– наголосив Данілов.

Наприкінці секретар РНБО звернувся до читачів латинкою: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda".

Зауважимо, на сайті ОПЗЖ опублікували ці заяву щодо висловлювання секретаря РНБО. Вони традиційно звинуватили українську владу у всіх бідах та наголосили, що "попри те, що виступають за вільне використання російської мови, ніколи не були проти української".

Що цьому передувало

В інтерв'ю Данілов заявив, що Україні варто було б відмовитися від кирилиці та перейти на латинку. Політик назва це "однією з фундаментальних речей". Крім того, він наголосив на важливості запровадження обов'язкової мови – англійської.

Повний текст публікації Олексія Данілова у фейсбуці:

Розмова з Інною Кузнецовою була насиченою і різноплановою. Обговорили багато цікавих тем про війну і мир, минуле і майбутнє, союзників і ворогів, свободу слова і санкції. Але несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент, де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутнє з головою, повернутою в минуле!

P.S.

Особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву. Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре!

Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda".