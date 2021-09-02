Циклон Іда перекинувся на Нью-Йорк: метро й перші поверхи будівель пішли під воду
Джерело:Spectrum News NY1
Тропічний циклон Іда дійшов до Нью-Йорка. Стихія затопила там вулиці, метро та перші поверхи будівель. У місті ввели режим надзвичайної ситуації.
Окрім штату Нью-Йорк, Іда також атакує Пенсільванію, Нью-Джерсі та Меріленд. Циклон супроводжується потужним опадами та повенями, водночас вітер розганяється до 18 метрів за секунду.
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Негода накрила Нью-Йорк
У місті дощ ллє багато годин поспіль. У результаті вулиці переповнені водою. Через підтоплення тимчасово призупинили роботу більшої частини метро. На оприлюднених у мережі відео помітно, як вода стікає вниз по сходах у вагони поїздів.
Крім того, постраждали й перші поверхи будівель – вони теж у воді.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо через "рекордні опади й підтоплення" ввів в місті режим надзвичайної ситуації. Його запровадили й на рівні штату. Губернаторка Кеті Хокул закликала людей не сідати за кермо і не виходити з будинків без необхідності.
Наслідки повеней у Нью-Йорку: Фото з твітеру B.W. Carlin
Вулиці Нью-Йорка затопило: дивіться відео
Через повені у Нью-Йорку не працює метро: дивіться відео
Зливи затопили станції метро міста: дивіться відео
Вода залила метро: відео
Заливає і сусідній штат Нью-Джерсі
Там стихія пошкодила лінії електропередач та сотні будинків, деякі знищені повністю. Губернатор Нью-Джерсі також прийняв рішення ввести у штаті надзвичайний стан.
Ураган Іда у США: що відомо
- Іда почав вирувати у південних регіонах Сполучених Штатів 29 серпня. Ураган спершу отримав 4 категорію з 5 можливих. Хоч згодом її послабили до 3, та швидкість вітру перевищувала 240 кілометрів на годину.
- У ніч на 30 серпня Джо Байден заявив, що стихія може призвести до людських жертв. Він оголосив надзвичайну ситуацію у Луїзіані.
- Станом на 1 вересня повідомляли про 6 жертв стихії.