На Україну суне циклон Udo, який принесе похолодання

Завтра, 26 квітня, в Україну прийде атмосферний фронт від циклону Udo. Саме він принесе в Західні області похолодання. Синоптики прогнозують до +8...+13 градусів та дощі

Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінниччини, Житомирщини, Київщини та Одещини – там завтра є ймовірність невеликих дощів.

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На Вінниччині до +10...+11 °C, Одещині до +15 °C, Житомирщині та Київщині до +14...+16 °C.

На решті території України втримається тепла, сонячна погода, із температурою повітря +16...+21 °C.

У Києві 26 квітня місцями пройде невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 °C.



На Україну насувається циклон Удо / Фото з фейсбуку Наталки Діденко

Якою буде погода у четвер

А ось у четвер похолодання та дощі поширяться на значну частину України. Лише в Східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло, до +17...+20 градусі

Синоптик Наталка Діденко також додала, що найближчими днями серйозних магнітних бур не передбачається, полярного сяйва – також.