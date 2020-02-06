Циклон Петра вирує в Україні: шокуючі фото і відео наслідків негоди

Негода продовжує вирувати в Україні. Циклон Петра, що охопив здебільшого центр, схід та південь України завдав чимало збитків. Через нього залишились знеструмленими сотні населених пунктів, повалені дерева та ДТП.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині через мокрий сніг з дощем та сильні пориви вітру, що вирували тут останньої доби, знеструмлено більше ніж сотня населених пунктів. Без світла залишились майже 50 тисяч людей. У Дніпрі через негоду впала сотня дерев, пошкоджені автівки.

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"Йде ускладнення на дроти і їх обрив. Також сніг ліпиться на дерева, які падають на дроти і призводять до відключення ліній електропередач", – розповів керівник техдепартаменту "Дніпровські електромережі" Дмитро Черкашин.



Наслідки негоди в Дніпрі



Снігопад спричинив затори на Дніпропетровщині

Ускладнила негода й рух на автошляхах. На криворізькій трасі дві фури перекрили дорогу, в заторі опинилися десятки авто.

Затори на Дніпропетровщині через снігопад: відео

Одещина

Наробив лиха циклон і на Одещині. Через негоду тут перекрили п'ять автошляхів для проїзду вантажівок. Через ожеледицю на дорогах у ДТП потрапив рейсовий автобус. Аварія трапилась на трасі Одеса – Київ поблизу села Болгарка. Водій не впорався з керуванням, і автобус, в якому було 19 пасажирів, перекинувся. Постраждали двоє, зокрема, 9-річна дитина, їх госпіталізували.



У ДТП потрапив рейсовий автобус



Автобус перевернувся через ожеледицю

Загалом в області через мокрий сніг та вітер без світла залишились жителі 184 населених пунктів. У місті повалено пів сотні дерев. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Херсонщина

Неспокійною видалась ніч й для херсонських рятувальників. Обласні траси замело, тож з ночі ДСНС витягує автівки, які застрягли у снігових пастках. Зараз на дорогах працюють 40 одиниць спецтехніки. Розчищаються траси, де утворилися затори.



Негода повалила дерева на Херсонщині

"Є проблемні ділянки, там трохи є заторів, а транспорту допомагають наші рятувальники. Було вилучено з заторів 19 транспортних засобів, з них – 2 автобуси", – сказала речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Херсонщини Квіта Заобурна.

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Ремонтники ліквідовують аварії на електромережах. 87 населених пунктів в області – знеструмлені. Негода повиривала з корінням десятки дерев.



Дерева через снігопад повиривало з корінням

Погодні прогнози для Півдня невтішні й на найближчу добу. На Херсонщині знову прогнозують штормове попередження. Тож рятувальники просять водіїв утриматися від далеких поїздок і взагалі не виїжджати без потреби.