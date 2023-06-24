Ціль – Ростов: Пригожин заявив, що вагнерівці перетнули кордон з Росією

Очільник терористів "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що його найманці перетнули українсько-російський кордон та зайшли на територію країни-терориста. За його словами, підрозділи найманців ідуть на місто Ростов-на-Дону.

Про це йдеться у голосовому повідомленні Пригожина, яке опублікувала його пресслужба, повідомляє 24 Канал. За словами очільника терористів, російські прикордонники радо зустрічали та обіймали вагнерівців.

Зверніть увагу У Зеленського прокоментували конфлікт Пригожина з міноборони Росії

Пригожин звинуватив Шойгу і Герасимова у намірі знищити вагнерівців

"Зараз ми перетнули у всіх місцях державні кордони. Прикордонники виходили на зустріч та обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо до Ростова" – заявив Пригожин.

Очільник терористичної організації заявив, що наказ на знищення ПВК "Вагнера" віддав керівник окупаційними силами та очільник російського Генштабу Валєрій Герасимов після наради з міністром оборони Сєргєєм Шойгу.

Також очільник вагнерівців заявив не лише про те, що російські прикордонники тепло зустріли його найманців, але й про те, що підрозділи міноборони не чинили опору. За словами Пригожина, проти вагнерівців виставили строковиків.

Якщо хтось та щось стане на нашій дорозі, ми знищимо все, ми йдемо далі та до кінця,

– заявив Пригожин.

Водночас жодних фото та відео, які б підтверджували бодай якийсь з озвучених Пригожиним фактів немає. Однак місцеві російські ЗМІ повідомляють, що в центрі Ростова-на-Дону чимало військової техніки, рух перекрито.

Згодом Пригожин заявив, що Герасимов віддав наказ атакувати колони вагнерівців та цивільних автомобілів авіацією.

Щойно начальник генштабу дав команду підняти літаки і відкрити вогонь по колонах, які їдуть серед мирних авто. Хочу сказати спасибі пілотам, які відмовилися виконувати ці злочинні команди,

– стверджує Пригожин.

Заколот Пригожина в Росії: коротко про головне