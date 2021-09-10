Ціла низка факторів: "Схеми" заявили про ймовірні порушення під час конкурсу на голову БЕБ

Розслідувачі зі "Схем" виявили ймовірні порушення під час конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки. Зокрема, мовиться, що не було кворуму, який є необхідним для легітимності конкурсу.

Детальніше про ймовірні порушення

Ключові співбесіди фіналістів відбувалися 13 серпня. У цей час левова частка членів конкурсної комісії приєдналися до засідання у режимі відеоконференції. Водночас вони навіть не з'явилися на екрані.

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Окрім того, ці члени комісії не ставили кандидатам запитань та взагалі ніяк не показували своєї присутності. За даними розслідувачів зі "Схем", це ставить під сумнів наявність кворуму. Він є необхідним для легітимізації конкурсу.

Також заздалегідь не визначили спосіб розподілу голосів та методику складання рейтингів кандидатів. Ці процедури визначали самі члени комісії вже у день вирішального голосування.

Окрім того, мовиться, один з членів комісії – міністр Сергій Марченко – міг мати конфлікт інтересів під час голосування за Вадима Мельника. Усе через раніше підписаний трудовий контракт.

Журналісти заявили, що члени конкурсної комісії не підтвердили своєї присутності під час засідання 13 серпня. У цей день визначили трійку фіналістів. Серед них був і майбутній глава БЕБ Мельник.

Члени комісії – міністр інфраструктури Олександр Кубраков, перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко – були учасниками засідання у режимі відеоконференції. Однак хоча на екранах були їхні прізвища, політики ніяк не підтвердили свою присутність.

Вони не подали голос навіть тоді, коли їх представляв голова конкурсної комісії Тимофій Милованов.

Фізично були присутні тільки 3 членів комісії

Журналісти повідомили, що участь у фінальному засіданні підтвердили тільки 3 членів комісії. Зокрема, сам Милованов.

Коментар Марченка

Згодом Марченко заявив: аби сформувати думку про кандидатів, не обов'язково бути присутнім на співбесіді.

Можна просто подивитись їхні біографічні довідки і зрозуміти, хто і як, яка якість цих кандидатів,

– заявив міністр.

Відповідаючи на запитання про можливий конфлікт інтересів, Марченко заявив, що "у цьому ракурсі так це питання не розглядав".

Журналісти виявили ймовірні порушення під час конкурсу в БЕБ: дивіться відео

БЕБ очолив Мельник

За результатами конкурсу, Бюро економічної безпеки очолив Вадим Мельник.

Раніше Милованов називав його однією з 3 кандидатур на цю посаду. Окрім того, фігурували прізвища Василя Горбаля та Аттіли Ковчі.

Відповідно до указу про призначення, Мельник очолюватиме БЕБ упродовж 5 років.

Невдовзі після цього Мельник оголосив про створення робочої групи за участю експертів Консультативній місії ЄС в Україні.

Окрім того, камера зафіксувала, що секретарка комісії Галина Шевченко проголосувала за 6 кандидатів замість 5.