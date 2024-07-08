"Там діти, це геноцид": у Зеленського прокоментували удар по "Охматдиту" у Києві

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого удару по Києву. Зокрема, влада повідомила про влучання у дитячий медзаклад.

Окупанти цинічно атакували лікарню "Охматдит". Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це був цілеспрямований удар.

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Удар по лікарні у Києві

Внаслідок ранкової атаки по Києву "Кинджалами" та крилатими ракетами сильно постраждав один із корпусів дитячої лікарні "Охматдит"

Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила,

– написав Андрій Єрмак.

Голова Офісу президента акцентував, що окупанти цілеспрямовано били по дітях.

Росіяни атакували лікарню "Охматдит" у Києві / фото Андрій Єрмак

Єрмак наголосив, що це був ранок, година пік. У саме в цей час терористи масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

"Вони били по містах, там, де було багато людей. Вони вдарили по дитячій лікарні. Там діти. Це терор, який має бачити світ і реагувати на нього. Це геноцид", – написав голова ОП.

Зазначимо, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.