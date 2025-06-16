Росія та Іран мають схожу мету: у ЦПД порівняли війни проти України та Ізраїлю

У Росії та Ірану є схожа мета. Росія прагне знищити Україну, а Іран хоче знищити Ізраїль.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Схожа мета Росії та Ірану

Коваленко підкреслив, що Росія хоче знищити українську державу і отримати підконтрольну Москві територію. А Іран хоче знищити Ізраїль і розширити зону впливу на Близькому Сході.

Коваленко зазначив, що Росія також підтримує ядерну програму Ірану, а той допомагав країні-агресорці зброєю проти України.

В даній ситуації як Україна, так і Ізраїль повинні виграти, щоб вижити. І в інтересах демократій, щоб Україна та Ізраїль виграли,

– підкреслив Коваленко.

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До слова, лідер Франції Еммануель Макрон відкинув ідею Дональда Трампа щодо посередництва Владіміра Путіна між Ізраїлем та Іраном. Французький лідер вважає, що у Росії немає вдосталь авторитету для відповідних посередницьких зусиль.