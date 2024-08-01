Цілі збиті: які наслідки нічної атаки дронами на Київщину

Вночі 1 серпня Росія знову атакувала Україну. По ворожих дронах потужно відпрацювала ППО.

Так, всі ворожі цілі збиті. На жаль, внаслідок падіння уламків зазнали поранень двоє людей.

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Наслідки атаки на Київщину сьогодні вночі

Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами.

В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки продовжується.

Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога.