Цілили просто в лікарню: відео російського ракетного удару по "Охматдиту"
Джерело:UNITED24
Російська армія 8 липня атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. У мережі з'явилося відео, яке показує, що окупанти цілеспрямовано обстріляли медичний заклад.
Унаслідок цього на місці події є постраждалі та загиблі серед пацієнтів і лікарів. Біля "Охматдиту" продовжують розбирати завали рятувальники та небайдужі громадяни.
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Росіяни цілеспрямовано цілили в лікарню "Охматдит"
UNITED24 Media в соцмережі Х показало відео з моментом атаки Києва 8 липня. На кадрах можна побачити російську ракету, яка летить у бік лікарні "Охматдит".
Зокрема, на відео видно, що ракета цілеспрямовано летіла в напрямку медичного закладу. Тому можна стверджувати, що росіяни навмисне атакували дитячу лікарню в українській столиці.
Момент атаки лікарні "Охматдит" у Києві / Відео з акаунта UNITED24 Media у соцмережі Х
Варто зазначити, що слідчі СБУ вже встановили, що росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит" ракетою типу Х-101. На місці трагедії знайдено відповідні докази, зокрема уламки корпуса задньої частини ракети.
До цього в російському Міноборони цинічно заявляли, що, мовляв, вони не цілилися саме на лікарню "Охматдит". А хотіли начебто вдарити по "стратегічних військових об'єктах" і казали, що "всі цілі були уражені".
Окрім того, міський голова Віталій Кличко зазначав, що наразі під завалами лікарні "Охматдит" можуть перебувати люди, зокрема й діти.