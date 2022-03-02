"Цілий тиждень були у пеклі": про що пишуть окупанти у соцмережах

Російські окупанти вже тиждень намагаються вдертися та забрати наші землі. Вони руйнують цивільну інфраструктуру та вбивають мирних жителів.

А разом з тим встигають ще й записувати та публікувати історії в інстаграмі. Одне з таких опублікував 25-річний російський окупант.

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"Хлопці! Все добре, всім відповісти не можу. Я живий! Багато міст і селищ взяли! Цілий тиждень були у пеклі!!!", – цинічно написав агресор в інстаграмі.

Хоча про "пекло" таки не збрехав, українські військові і справді їм його показали.

Сьогодні, за словами окупанта, вони "сушаться та гріються", а завтра знову готуються іти в бій. Каже, що планують іди до Києва. Що ж, навіть не мрійте.

До слова, ЗСУ 2 березня звільнили Макарів на Київщині. Українським героям вдалося закріпитися у селищі міського типу.

Звичайні сторіз "асвабадітєлєй" / Скриншот

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