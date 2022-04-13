Цілком можливо, Лукашенко веде перемовини із Заходом, – військовий експерт Жданов
Цілком можливо, що Олександр Лукашенко веде сепаратні перемовини із західними лідерами. Якщо вони гарантують йому безпеку, то він може передати владу.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.
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За його словами, такий розвиток подій є цілком вірогідним для Лукашенка, адже він значно хитріший політик, аніж Володимир Путін.
Цілком можливо, що Лукашенко веде сепаратні перемовини із західними лідерами. Якщо вони йому гарантують безпеку, то так – він може передати владу.
Втім, як зауважив Жданов, такий розвиток подій є малоймовірним, адже поки не закінчиться активна фаза бойових дій в Україні, жодних суттєвих рішень щодо зміни політичної мапи Європи не буде.
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