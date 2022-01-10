Цілком можливо, його вже нема, – журналіст з Казахстану про Назарбаєва

Наразі остаточно незрозуміло, де перебуває колишній глава Казахстану. Не виключено, що Нурсултан Назарбаєв більше не з'явиться на публіці.

Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів опозиційний журналіст Айдос Садиков. У відповідь на питання про те, що відомо про місце перебування Назарбаєва, він сказав: "Ймовірно, перебуває в Астані, але довіряти цим джерелам не можна".

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Назарбаєва покажуть, якщо він живий, – Садиков

За словами Айдоса Садикова, спершу з'явився фейк про те, що Нурсултан Назарбаєв покинув країну. Навіть інформували, що поїхали його племінники й молодший брат Болат Назарбаєв.

Водночас журналіст розповів, що Нурсултан Назарбаєв нібито може виступити 11 січня, оскільки повинно відбутись затвердження нового уряду.

Ймовірно, його (Нурсултана Назарбаєва – 24 канал) можуть показати, якщо він, звичайно, живий. Цілком можливо, що його вже нема. Таке теж не виключають. Айдос Садиков Опозиційний журналіст

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