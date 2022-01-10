Цілком можливо, його вже нема, – журналіст з Казахстану про Назарбаєва
Джерело:24 канал
Наразі остаточно незрозуміло, де перебуває колишній глава Казахстану. Не виключено, що Нурсултан Назарбаєв більше не з'явиться на публіці.
Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів опозиційний журналіст Айдос Садиков. У відповідь на питання про те, що відомо про місце перебування Назарбаєва, він сказав: "Ймовірно, перебуває в Астані, але довіряти цим джерелам не можна".
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Назарбаєва покажуть, якщо він живий, – Садиков
За словами Айдоса Садикова, спершу з'явився фейк про те, що Нурсултан Назарбаєв покинув країну. Навіть інформували, що поїхали його племінники й молодший брат Болат Назарбаєв.
Водночас журналіст розповів, що Нурсултан Назарбаєв нібито може виступити 11 січня, оскільки повинно відбутись затвердження нового уряду.
Ймовірно, його (Нурсултана Назарбаєва – 24 канал) можуть показати, якщо він, звичайно, живий. Цілком можливо, що його вже нема. Таке теж не виключають.
Ситуація довкола Назарбаєва: останні новини
- Нурсултан Назарбаєв перебував владі Казахстану майже 30 років. Однак з початком протестів у 2022 році казахи почали вимагати його відставки з посади голови Радбезу та зменшення впливу Назарбаєва на владу.
- Вже 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що замінить Нурсултана Назарбаєва.
- Проте 9 січня у Назарбаєва заявили, що президент його не звільняв й він нібито сам передав повноваження Токаєву.
- Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Нурсултан Назарбаєв втік з країни, проте невдовзі повідомили, що він перебуває в Казахстані.