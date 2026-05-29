Ціллю масованого удару вночі може стати Тернопіль, – ОВА

Росіяни готують новий масований удар по Україні, який може статися у ніч на 30 травня. Особлива небезпека є також і для Тернополя.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Що відомо про можливий удар ворога по Тернополю вночі 30 травня?

Тарас Пастух зазначив, що росіяни готують новий удар по українських містах і громадах. Уночі 30 травня існує підвищена ймовірність масованого обстрілу.

За попередніми даними, ціллю цієї ночі може стати наш обласний центр – Тернопіль,

– написав очільник ОВА.

Посадовець закликав усіх жителів Тернопільської області та особливо міста Тернополя ввечері 29 травня та вночі 30 травня проявити додаткову пильність.

"Підготуйтеся завчасно. Не ігноруйте небезпеку, не очікуйте, не полінуйтеся – при першому сигналі тривоги прямуйте в укриття і залишайтеся там до повного відбою. Наше ППО на сторожі – але і особиста дисципліна рятує життя", – резюмував Пастух.



Тернополян попередили, що місто може стати ціллю нової масованої атаки ворога / Скриншот з телеграм-каналу Тараса Пастуха

Нагадаємо, про те, що масована атака може відбутися в ніч на 30 травня також попереджала й очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Посадовиця закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й заздалегідь подбати про власну безпеку і безпеку рідних.

Також про підготовку ворога до обстрілів українських міст говорив і президент Володимир Зеленський. Український лідер доповів про це федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру та закликав до посилення санкцій проти ворога.