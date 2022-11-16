Цілодобовий графік відключень запровадили на Львівщині: що це означає
Джерело:Максим Козицький
Через масовані ракетні удари росіян енергетична інфраструктура України сильно постраждала. Від 17 листопада у Львівській області запроваджують цілодобовий графік погодинних відключень.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Що означає нововведення і чому його застосовують на Львівщині, читайте далі.
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Що передбачає запровадження цілодобового графіка погодинних відключень
Відтепер обмеження "Укренерго" триватимуть не лише у період з 07:00 до 22:00, але й упродовж усієї доби. З оновленим графіком віялових відключень можна ознайомитися тут.
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Відключення триватимуть 4 години, однак кожній групі споживачів електроенергію вимикатимуть двічі на день. Тобто, сумарно світла не буде орієнтовно 8 годин.
Це все вимушені дії через масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Маємо пройти цей етап. Над виправленням ситуації цілодобово працюють наші енергетики,
– написав голова Львівської ОВА.
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Чому у декого світло є, а у декого – немає: пояснення YASNO
- Одне з найпоширеніших запитань українців щодо відключень світла: "Чому в сусіда є світло, а у мене – ні?". Енергетична компанія YASNO пояснила, чому так відбувається.
- Виявляється, що причина у лініях електропередач. У під'їздах може працювати паралельно одразу декілька з них.
- У таких випадках може бути таке, що у когось електроенергію вимкнуть, а комусь залишать. Квартири можуть належати до різних груп та мають свої графіки вимкнення.
- Окрім цього, деякі будинки є підключеними до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад), тому вони не підлягають відключенням. У YASNO наголосили, що зараз працюють над тим, щоб обмеження бути справедливими для всіх користувачів.
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