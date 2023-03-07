Коли в Україні можуть оголосити цільову мобілізацію: що передбачає закон

В Україні можуть оголосити цільову мобілізацію, але уже після завершення бойових дій на території нашої держави.

Порядок її проведення визначатиме президент України. 24 Канал розібрався, який закон це регулює та що він передбачає.

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Що таке цільова мобілізація

Про цільовою мобілізацією йдеться у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період". Документ було ухвалено в березні 2022 року.

Такий вид мобілізації можуть оголосити для ліквідації наслідків воєнних дій та відновлення тих міст або селищ, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

У Положення про єдину державну систему цивільного захисту було додано пункт про додаткові завдання у відновлювальний період.

Насамперед до ліквідації наслідків російської агресії залучатимуть сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи,

– йдеться в документі.

Якщо на території України буде оголошено цільову мобілізацію, до неї залучатимуть працездатне населення, що не підлягає призову на військову службу та не має обмежень за віком та станом здоров'я.

Які завдання передбачає цільова мобілізація:

ліквідація наслідків воєнних дій на постраждалих територіях;

заходи для відновлення об'єктів критичної інфраструктури;

визначення населених пунктів, що потребують проведення гуманітарного розмінування;

маркування небезпечних територій.

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